На стадионе «Мейски» во Вроцлаве проходит товарищеский футбольный матч между сборными Польши и России. На 4-й минуте счет открыл польский нападающий Якуб Шверчок.

Напомним, место в воротах сборной России занимает голкипер «Динамо» Антон Шунин. В стартовом составе также вышли Далер Кузяев, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Вячеслав Караваев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Артем Дзюба.

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Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. В роли его ассистентов выступают Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервным рефери назначен Микаэль Фаббри.