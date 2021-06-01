Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич сообщил, что многолетний капитан команды Виталий Фридзон не сыграет в олимпийской квалификации.

По словам специалиста, 35-летний спортсмен сам отказался выступать за сборную. Возможно, он завершит карьеру в национальной команде.

«Виталий позвонил и сказал, что не готов физически. Сказал, что ему тяжело и пусть играют молодые. В определённой мере это был для меня сюрприз, потому что мы на него надеялись. Но я уважаю его решение — он столько дал сборной», — приводит слова Базаревича официальный сайт ОКР

Напомним, квалификационный турнир к Олимпиаде стартует 29 июня и продлится до 4 июля. В соревнованиях примут участие шесть команд: Россия, Германия, Хорватия, Мексика, Бразилия и Тунис. Они поборются за единственную путевку на Олимпиаду.

Ранее Фридзон сообщил, не будет продлевать контракт с «Зенитом».