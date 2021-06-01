Полузащитник «Зенита» Вячеслав Караваев сравнял счет в товарищеском матче сборной России с Польшей. Игра проходит на арене «Мейски» во Вроцлаве, к 21-й минуте счет равный — 1:1.

Поляки открыли счет уже на 4-й минуте, отличился нападающий Якуб Шверчок.

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Встречу обслуживает итальянская бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. В роли его ассистентов выступают Маттео Пассери и Алессандро Костанцо. Резервным рефери назначен Микаэль Фаббри.

Товарищеские матчи являются заключительным этапом подготовки к Евро-2020, который стартует 11 июня.