Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов рассказал, как происходил переход чемпионки Европы Алены Косторной из группы Этери Тутберидзе в Академию Евгения Плющенко.

«Алёна позвонила в июле, попросилась в группу. Сказала, что хочет перейти к нам с Евгением Викторовичем. Спросил, с чем связано её желание. Она рассказала, что её не устраивает. Но пусть это останется между Алёной и её тренерами. А теперь она спокойно работает. Хорошо, что они с Сашей работают у своего тренера. Пусть готовятся дальше», — приводит слова Розанова Sport24.

Напомним, Косторная присоединилась к «Ангелам Плющенко» в конце июля прошлого года, но по окончании сезона вернулась в «Хрустальный». За этот период она выступила лишь на двух стартах из-за проблем со здоровьем: сначала спортсменка переболела коронавирусом, затем – ангиной.

Розанов тоже раньше работал в тренерском штабе Тутберидзе, но в мае 2020 года присоединился к Академии Плющенко. Недавно он хотел перейти в ЦСКА, но там ответили отказом.