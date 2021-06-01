Сборная России по хоккею разгромила Белоруссию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Игра проходила в «Олимпийском спортивном центре» в Риге (Латвия) и завершилась со счетом 6:0.

Подопечные Валерия Брагина забросили пять шайб уже в первом периоде: дубль оформил Никита Нестеров, еще по разу отличились Эмиль Галимов, Максим Шалунов и Михаил Григоренко. После второй шайбы белорусы сменили вратаря: вместо Константина Шостака на льду появился Алексей Колосов.

Второй период прошел без результативных действий, а в заключительной двадцатиминутке итоговый счет установил Дмитрий Воронков.

Набрав 17 очков в семи матчах, сборная России с первого места вышла в четвертьфинал. Её соперником станет сборная Канады, занявшая четвертое место в группе В.