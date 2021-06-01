Сборная Германии по хоккею обыграла Латвию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира. Игра проходила на «Арене Рига» и завершилась со счетом 2:1.

Немцы вышли вперед на четвертой минуте встречи благодаря голу Джона-Джейсона Петерки. Спустя три минуты преимущество команды удвоил Марсель Небельс. После перерыва сборная Латвии ответила шайбой Родриго Аболса, но сравнять счет не смогла. Третий период прошел без результативных действий.

Набрав 12 очков в семи матчах, сборная Германии с третьего места вышла в плей-офф чемпионата мира. Латвия стала шестой, набрав 9 баллов. Победа немцев в основное время гарантировала сборной Канады четвертое место и участие в четвертьфинале.