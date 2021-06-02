На чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии завершился групповой этап. Турнир проходит в Риге на двух площадках.

Из группы А в стадию плей-офф квалифицировались Россия, Швейцария, Словакия и Чехия. За бортом турнира оказались сборные Швеции, Великобритании, Дании и Беларуси. Из группы В прошли отбор команды Германии, США, Канады и Финляндии.

В 1/4 финала Швейцария сыграет с Германией, сборная США попала на сборную Словакии, команда Финляндии — на команду Чехии, а сборной России досталась прошедшая в плей-офф в последний момент сборная Канады.

Все четвертьфинальные матчи состоятся 3 июня, матчи Швейцария — Германия и США — Словакия запланированы на 16:15 по московскому времени, а игры Россия — Канада и Финляндия — Чехия — на 20:15.