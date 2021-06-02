Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнс» уступил «Тампе-Бэй Лайтнинг» во втором матче серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Стэнли в сезоне-2020/21.

Игра состоялась на «Пи-Эн-Си Арене» в городе Роли и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Счет в матче открыл нападающий «Тампы» Алекс Киллорн во втором периоде, автором передачи стал Стивен Стэмкос. К концу третьего периода «Тампа» увеличила преимущество благодаря шайбе Энтони Чирелли, ему ассистировали Виктор Хедман и Эрик Чернак.

«Каролина» смогла забросить лишь одну шайбу — на 59-й минуте команда сняла вратаря и отличился российский форвард Андрей Свечников.

Таким образом, «Тампа» ведёт в серии с «Каролиной» со счетом 2:0, следующие две игры пройдут на площадке «Тампы».