Стало известно о том, кого главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов исключит из состава команды перед чемпионатом Европы.

Информацию об этом сообщает телеграм-канал портала «РБ-Спорт».

Как стало известно СМИ, в окончательный состав команды на турнир не войдут голкипер петербургского «Зенита» Андрей Лунев, защитник «Динамо» Роман Евгеньев и защитник «Рубина» Илья Самошников. Ранее Черчесов сообщал о том, что Самошников получил повреждение. До 12 июня эти футболисты будут находиться в расположении сборной и продолжат работать с командой.

Окончательная заявка сборной России на чемпионат Европы по футболу будет объявлена сегодня, 2 июня. В нее должно войти 26 футболистов, а с командой сейчас тренируются 29 игроков. Также ранее от сборной был отцеплен хавбек «Динамо» Арсен Захарян, заболевший перед сбором в Австрии.