Сборная России по футболу на сборах в Австрии. Фото - Twitter сборной России

Сборная России по футболу на сборах в Австрии. Фото - Twitter сборной России

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Польши в контрольном матче накануне старта чемпионата Европы по футболу.

Игра состоялась на стадионе «Мейски» во Вроцлаве и завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Польши в первом тайме счёт открыл Якуб Шверчок, передачу на него оформил Пшемыслав Франковски. Это произошло уже на 4-й минуте встречи.

В первом же тайме сборной России удалось сравнять счёт, это сделал защитник Вячеслав Караваев, замкнув навес Александра Головина. Во втором тайме обе команды обошлись без забитых мячей. Сборная России нанесла пять ударов по воротам соперника за игру, из них всего один — в створ.

Следующий товарищеский матч сборная России сыграет с командой Болгарии. Игра состоится 5 июня в Москве.