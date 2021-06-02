Сборная России по хоккею сыграет против команды Канады на чемпионате мира по хоккею впервые с 2018 года. По окончании группового этапа Россия попала на Канаду в четвертьфинале ЧМ по хоккею в Латвии.

На ЧМ-2018 сборная России пересеклась с командой Канады в 1/4 финала: тогда победу одержали канадцы в овертайме со счётом 5:4. На турнире в 2019 году в Словакии сборная России была разведена с Канадой по разным группам, а в плей-офф попала на США и Финляндию. В 2020 году турнир был отменен из-за коронавируса.

В плей-офф ЧМ-2021 по хоккею сборная Канады попала в самый последний момент, поскольку команда Германии обыграла сборную Латвии в основное время.

Также стало известно, когда состоится встреча России и Канады. Матч был назначен на четверг, 3 июня, начало встречи — 20:15 по московскому времени.