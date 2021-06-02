Женская сборная России по волейболу уступила команде Бразилии в матче предварительного этапа розыгрыша Лиги наций 2021 года.

Игра состоялась на площадке центра «Римини Фьера» в итальянском городе Римини и завершилась со счётом 3:0 в пользу бразильянок. Счёт по партиям: 25:20, 25:11, 25:18.

Наиболее результативной в составе сборной России стала доигровщица Ксения Смирнова с 8-ю очками. Лучший результат среди бразильских волейболисток — у центральной нападающей Аны да Силва, 15 очков.

Это уже второе поражение российских волейболисток на предварительном этапе Лиги наций. Ранее россиянки проиграли в четырёх партиях команде Нидерландов. Пока команда Серджио Бузато находится на 8-м месте в турнирной таблице, в плей-офф проходят те команды, которые заняли первые четыре места.