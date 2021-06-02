Туринский «Ювентус», мадридский «Реал» и «Барселону» на этой неделе могут исключить из Лиги чемпионов. Это связано с участием в проекте европейской Суперлиги.

Информацию об этом сообщает Sports Mole со ссылкой на la Repubblica.

Изначально Суперлигу образовали 12 европейских топ-клубов, в их число вошло три испанских команды, три итальянских и шесть английских. Представители Лиги 1 и Бундеслиги воздержались от участия в проекте. Планировалось, что этот турнир заменит Лигу чемпионов, однако запуск Суперлиги совсем скоро сорвался, и клубы один за одним начали выходить из проекта из-за протеста фанатов.

Девять клубов признали ошибкой участие в проекте, их наказали денежным штрафом. «Барселона», «Реал» и «Ювентус» все еще не подтвердили свой выход из Суперлиги, и наказание для этих клубов объявлено не было.