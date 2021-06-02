Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о выступлении сборной России в товарищеском матче против Польши перед стартом Евро.

Слова тренера цитирует «Спорт-Экспресс». По словам Черчесова, любую игру команда хочет выиграть.

«Понравилась реакция на пропущенный гол. Не стали отходить от своей игры, забили хороший гол», — сказал Черчесов, подчеркнув, что доволен отношением к игре, которое продемонстрировали футболисты.

«Команда играла компактно, несмотря на тяжелые тренировки. Были эпизоды, когда мы отдавали инициативу. Выполнили все, что запланировали», — сказал тренер.

Напомним, игра России и Польши состоялась во Вроцлаве и завершилась со счетом 1:1. Авторами забитых мячей стали Якуб Шверчок и Вячеслав Караваев.