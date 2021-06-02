Российский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался о конфликте с американским фигуристом Адамом Риппоном, который произошёл из-за его пожертвований в благотворительный фонд.

В проекте «50 вопросов» на сервисе PREMIER Ягудин отметил, что мир сошёл с ума в погоне за толерантностью ко всем и всему. Летом 2020-го года Ягудин резко высказался о пожертвовании Риппона в фонд поддержки чернокожих транссексуалов, назвав фигуриста «ошибкой земли».

«Понимаю, многие говорят: ой, он прикрылся за отцовством. Но Таня сейчас летала в Америку. А как в Лас-Вегасе отвечать Лизе на вопрос: а почему мужчина на каблуках и в колготках?», — отметил фигурист.

«С Риппоном я поступил гадко и мерзко, когда такое написал. Сам перешёл границу. Сожалею, честно», — сказал Ягудин.