1 июня сборная России сыграла вничью с национальной командой Польши в рамках подготовки к предстоящему чемпионату Европы. Команды обменялись голами.

Поляки открыли счет уже на четвертой минуте. Наша оборона проспала полузащитника Пшемыслава Франковски, который выкатил мяч одинокому форварду Якубу Шверчоку и тот расстрелял ворота Шунина. Стоит отметить, что после матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил о том, что не видел момент гола, так как отвернулся от поля в этот момент.

Россияне смогли отыграться спустя 16 минут. Лидер нашей сборной Александр Головин вырезал прекрасную передачу на дальнюю штангу соперника, где её замкнул защитник «Зенита» Вячеслав Караваев. Все тот же Черчесов отметил, что ему понравилось, как его игроки отреагировали на пропущенный мяч: не опустили руки, продолжили играть в свой футбол и забили хороший гол.

Однако игра сборной России оставила вопросительное послевкусие. Не стоит забывать, что в матче не принимал участие главный игрок поляков — Роберт Левандовски. Россия повторила антирекорд, который установила в прошлогоднем матче с венграми — всего лишь один удар в створ по воротам соперника по итогам 90 минут. Настораживающая статистика. Сразу в голову пробрались мысли: «А чем же команда занималась 11 дней в австрийском Нойштифте, горы которого напоминают Черчесову его родной Алагир?».

Показалось, что главным вопросом для Черчесова является позиция левого защитника. Вчера на ней был Далер Кузяев, при том, что в «Зените» он играет в центре поля. 37-летний Жирков сменил его только в середине второго тайма. Черчесов провалился с заменами: Дивеев подарил момент сопернику, выдернувшись за ним, однако Франковски простил нас и поскользнулся. Мухин, Жемалетдинов и Заболотный абсолютно не усилили игру.

Но есть и положительные моменты. Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов наконец-то дебютировал за национальную команду. Он сменил Шунина на 63-й минуте. Также хорошо, что обошлось без травм. Хотя пришлось понервничать за Георгия Джикию, который долгое время приходил в себя на поле после столкновения с Тимотеушем Пухачем.

По итогам встречи сборная России ничего не показала на половине поля соперника, при этом оставив в тайне то, насколько сильно плоха в обороне.

Через три дня команда Черчесова вновь выйдет на поле. В Москве на стадионе «Динамо» сборная России сыграет с болгарами. Надеемся, что российский гимн в исполнении Филиппа Киркорова заведет нашу дружину на этот матч. Игра состоится 5 июня, начало — в 19:00 по московскому времени.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. В первом матче турнира команда Черчесова на «Газпром Арене» сыграет со сборной Бельгии. Эта игра состоится 12 числа. Начало — в 22:00 по московскому времени.