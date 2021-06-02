Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Станислав Черчесов на матче сборной России со сборной Германии в Лиге наций. Фото: Nevasport/Михаил Киреев

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о том, почему он исключил вратаря петербургского «Зенита» Андрея Лунева из национальной команды на Евро-2020.

В эфире «Матч ТВ» Черчесов назвал Лунева опытным голкипером.

«Мы посчитали, что два голкипера — Юрий Дюпин и Антон Шунин — провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества», — рассказал тренер.

Напомним, Андрея Лунева еще вчера, 1 июня, не было в заявке на товарищеский матч сборной России по футболу против команды Польши во Вроцлаве. В этой игре основным голкипером стал вратарь «Динамо» Антон Шунин, а на замену ему вышел молодой игрок «Краснодара» Матвей Сафонов.