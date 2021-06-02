Тренер Сергей Розанов — человек неразговорчивый и редко дающий хоть какие-либо комментарии. Именно поэтому вокруг него появилось столько слухов и домыслов. Но в новом интервью Эмме Гаджиевой для проекта «Фигурка» Розанов ответил на многие вопросы и прояснил ситуацию.

Nevasport собрал комментарии Розанова из этого интервью по самым актуальным вопросам — несостоявшемуся переходу к Елене Буяновой, трансферу Трусовой и сборах у Бенуа Ришо, ради которых тренер якобы должен оставить свою группу без наставника.

Слух номер один: Переманил Трусову к Плющенко

После того, как одновременно стало известно о том, что Александра Трусова и Сергей Розанов перешли в академию “Ангелы Плющенко”, многие посчитали, что именно тренер предложил спортсменке сменить школу и перейти к новому тренеру.

В интервью Sport24 Розанов отметил, что хотел уйти просто в свободное плавание и сделал выбор в пользу “Ангелов” уже после предложения родителей Александры Трусовой. Причём сам тренер отмечал, что нужно подумать насчёт перехода и решение уйти от Тутберидзе — поспешное. «Отметил, что её успехи — это заслуга всего тренерского штаба, который сейчас с ней работает», — сказал Розанов.

«Я сам собирался уходить из «Хрустального», и мне было все равно. А тут Саша попросила поддержать её, помочь. Да и Евгений предложил мне условия…», — отметил тренер.

Слух номер два: Пытался перейти в группу Буяновой перед ЧМ-2021

В начале мая на портале TeleSport появился инсайд о том, что Розанов пытался уйти из академии Плющенко в группу к Елене Буяновой в конце февраля — начале марта 2021 года. Позднее Буянова подтвердила, что Розанов просился к ней в группу, но она ему отказала. «Не хочу повторять ошибок других тренеров, потому что человек не вызывает доверия», — сказала тренер. Однако она не сообщала ничего о времени, когда Розанов к ней приходил.

«В то время мы тренировались на своём льду в академии, готовились к ЧМ. О каких-то переходах в то время речи не могло идти», — отметил Розанов. Более развёрнутого комментария тренер не дал, однако на поставленный Эммой Гаджиевой вопрос он ответил.

Слух номер три: Оставит группу в «Ангелах», чтобы тренировать на сборах в Италии и Франции

В начале апреля стало известно, что Сергей Розанов присоединится к тренировочному лагерю Бенуа Ришо. Возник вопрос: а как совмещать такие продолжительные сборы с тренировками собственной группы в «Ангелах Плющенко»? Ответ оказался простым: все спортсмены Розанова продолжат работу в межсезонье на этих заграничных сборах.

«Летом мы выезжаем всей группой на сборы в Италию. Оттуда едем во Францию. Два месяца мы будем тренироваться за границей, с иностранными спортсменами. Вся группа будет со мной», — отметил Розанов. Его спортсмены смогут поработать с хореографом Бенуа Ришо и тренером Лоренцо Магри, а также различными приглашёнными звёздами (в числе возможных участников есть даже олимпийская чемпионка Алена Савченко).

Верить Сергею Розанову или нет — решать только вам. От интервью, конечно, хотелось бы большей откровенности и спектра затронутых тем, все же этот тренер — очень загадочная фигура. Но и те комментарии что есть, тоже радуют — темных пятен становится меньше.