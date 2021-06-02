Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о том, что он считает своим наибольшим вкладом в развитие фигурного катания.

В интервью журналу «Мир фигурного катания» Мишин отметил, что его называют в рядах наиболее успешных тренеров в истории фигурного катания, однако он не считает это своим главным вкладом.

По мнению Мишина, главным вкладом он считает те исследования техники фигурного катания, которые проводил во время подготовки диссертации. Именно они, по мнению тренера, легли в основу нового взгляда на технику освоения многооборотных прыжков.

«Вот эту систему, этот подход и упражнения, которые я попутно создавал, я считаю моим наибольшим вкладом в дело, которому служил. Многие подходы и техники стали народными», — рассказал Мишин, отметив, что его исследования описаны в трех монографиях: «Школа в фигурном катании», «Прыжки в фигурном катании», «Биомеханика движений фигуриста».