В УЕФА отреагировали на ситуацию с отказом в допуске российских болельщиков в Данию на игру сборной России по футболу в рамках чемпионата Европы — 2020.

Слова представителя УЕФА цитирует портал «Чемпионат».

«По этому вопросу Датская футбольная ассоциация обратилась в МИД Дании, однако никаких исключений из действующих ограничений на пересечение границы предоставлено не было», — сообщили в УЕФА.

Напомним, Россия и Дания сыграют между собой третий и заключительный матч группового этапа Евро-2020, игра состоится 21 июня в Копенгагене. Те российские болельщики, которые все же смогли приобрести билеты на матч, не смогут пересечь границу и прилететь в Данию. Россия находится в список стран повышенного эпидемиологического риска, выдача виз приостановлена, а в Данию можно попасть только в исключительных случаях. Посещение матчей Евро-2020 расценивается же как туризм.