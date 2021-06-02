В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили о том, что организация получила в свое распоряжение тредбан — специальный тренажер для лыжников, биатлонистов и лыжных двоеборцев.

Слова заместителя руководителя главного управления по обеспечению участия в олимпийских спортивных мероприятиях ОКР Александра Грушина цитирует агентство ТАСС.

«Тредбан привезли в ОКР. Думаю, что уже в июле его можно будет использовать. Сейчас делаем помещение для него», – сообщил Грушин.

Известно, что тредбан будет установлен в Инновационном центре ОКР. О его приобретении заговорили после того, как лыжник Александр Большунов вызвался приобрести тредбан в свое личное пользование. Отметим, несмотря на решение ОКР Большунов не оставил желание купить тредбан для самостоятельных тренировок.