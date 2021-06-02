Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре сборной России по футболу в товарищеском матче против сборной Польши.

В своем телеграм-канале Губерниев оставил небольшое мнение по матчу. «Пока смотреть грустно. И тех, и других. Но редко, когда таскают кирпичи под строительство стены и месят цемент – это вызывает бурю восхищения. Пока прямо совсем черновой процесс!», — отметил Губерниев.

По мнению комментатора, смотреть на то, как играет сборная, сейчас очень непросто, однако команда сейчас находится под нагрузкой. «Надеемся, что всё будет хорошо!» — написал Губерниев.

Напомним, сборная России вничью сыграла с командой Польши, игра завершилась со счетом 1:1, в матче по голу забили Якуб Шверчок и Вячеслав Караваев.