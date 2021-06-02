Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал о том, что в СБР не ведут поиски нового главного тренера сборной России по биатлону взамен ушедшему с поста Валерию Польховскому.

Слова Майгурова цитирует портал РИА Новости.

«Должность главного тренера в настоящий момент вакантная. Вопросами методической подготовки команд занимаются непосредственно тренеры сборных команд», — отметил Майгуров, добавив, что за логистику отвечают начальники команд. Координация их действия осуществляется самим президентом СБР Виктором Майгуровым.

Главе СБР также задали вопрос, ведется ли сейчас поиск кандидатов на должность главного тренера. Майгуров заявил в ответ на вопрос: «Официально нет».

Напомним, Валерий Польховский покинул пост главного тренера сборной России по состоянию здоровья.