Бельгийский полузащитник “Манчестер Сити” Кевин Де Брюйне остался в заявке сборной Бельгии на чемпионат Европы 2020 года несмотря на травму, полученную в финале Лиги чемпионов.

Напомним, при столкновении с немецким защитником “Челси” Антонио Рюдигером Кевин де Брюйне получил перелом костей носа и левой глазницы. Спортсмен не смог завершить встречу и был заменен, “Манчестер Сити” в итоге проиграл матч.

В то же время главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не стал исключать Де Брюйне из заявочного списка, как сообщает официальный сайт УЕФА. Заявка Бельгии на Евро-2020 в принципе не претерпела никаких изменений.

Напомним, сборная Бельгии станет соперником сборной России на групповом этапе чемпионата Европы. Также в этой группе выступят Финляндия и Дания.