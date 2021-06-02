Депутат Государственной думы России Игорь Лебедев высказался о решении Дании пускать болельщиков из России на матч чемпионата Европы по футболу — 2020.

Слова Лебедева цитирует портал “Чемпионат”. По мнению депутата, отказ российским болельщикам из-за плохой эпидемиологической ситуации — это красивое объяснение и в какой-то степени завуалированное политическое решение.

“С одной стороны, датчан можно понять. Никто не хочет новой вспышки пандемии, я уже даже сбился со счёту, какой волны коронавируса”, — сказал Лебедев, добавив, что рисковать ради этого решением по допуску фанатов никто не станет.

“Очень хочется верить, что в этом решении нет политической подоплёки, а это является исключительной заботой о гражданах своей страны», — заключил Лебедев.

Напомним, 21 июня в Копенгагене состоится заключительный матч группового этапа с участием сборных Дании и России.