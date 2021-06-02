Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе одержала победу на праймериз “Единой России” по выборам в Государственную думу в Ивановской области.

Как сообщает официальный сайт партии, за Вяльбе проголосовали 82950 человек, она обогнала ближайшего преследователя почти на 20 тысяч голосов. Второе место в праймериз занял депутат Госдумы Юрий Смирнов, который был избран в 2016 году (63493 голоса), третье место у главы города Иваново Владимира Шарыпова (57565 голосов). Отметим, также в праймериз “Единой России” по Ивановской области участвовала певица, экс-солистка группы “Тату” Юлия Волкова.

Голосование на праймериз в Ивановской области проходило как в онлайн, так и в оффлайн-формате.

Напомним, Елена Вяльбе впервые участвует в выборах в Госдуму. Списки кандидатов от партии “Единая Россия” будут утверждены на съезде партии 19 июня.