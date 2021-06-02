Украинский полузащитник клуба Английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

По данным портала Westhamfans.org, это может произойти из-за сделки «Спартака» по продаже в «Вест Хэм» чешского полузащитника Алекса Крала. Английский клуб может включить Ярмоленко в сделку по трансферу Крала.

Сейчас Ярмоленко 31 год, в прошлом сезоне он провёл 15 матчей в чемпионате Англии и стал автором одной голевой передачи. Контракт футболиста с «Вест Хэм Юнайтед» рассчитан еще на один сезон — до лета 2022 года. Трансферная стоимость футболиста сейчас составляет около 4 миллионов евро.

Чешского хавбека Алекса Крала портал Transfermarkt оценивает в 9 миллионов евро. Сейчас футболисту 23 года, его контракт с «красно-белыми» действует до 30 июня 2024 года.