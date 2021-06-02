Немецкий теннисист, шестая ракетка мира Александр Зверев за два с половиной часа обыграл россиянина Романа Сафиуллина и вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

Игра состоялась на корте Сюзанн Ленглен в центре «Ролан Гаррос» и завершилась со счетом 7:6, 6:3, 7:6 в пользу Зверева. Спортсмены провели на корте 2 часа и 27 минут. Первый и третий сет немец вытащил на тай-брейках со счетом 7:4 и 7:1.

На счету Зверева 15 эйсов и 10 двойных ошибок за игру. Сафиуллин сумел шесть раз подать навылет, а также сделал три двойных ошибки.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Александр Зверев против победителя пары Миомир Кецманович (Сербия) — Ласло Джере (Сербия). Их матч еще продолжается, идет четвертый сет.