Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев резко отреагировал на недопуск российских болельщиков на матч сборной России против Дании на Евро-2020.

Слова Свищева цитирует портал Sport24. Свищев назвал недопуск российских болельщиков совершенным безобразием, поскольку причины надуманны, ведь Россия признает и приглашает иностранных болельщиков на Евро-2020 в Петербурге.

«К сожалению, спорт и медицина стали инструментом политического давления на наше государство. Какое отношение к этому имеет футбол — непонятно. В Европе не хотят видеть наших болельщиков и нашу страну, пытаются создать давление со всех сторон, вызвать недовольство болельщиков», — отметил Свищев, добавив, что этот инцидент не пойдет на пользу отношениям России и Дании.

«Россия приняла решение о допуске иностранных болельщиков в нашу страну. Но в данном случае на месте организаторов я бы задумался, а стоит ли это делать, когда датские власти не верят нашей вакцине?», — отметил Свищев.