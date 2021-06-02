Сборная Белоруссии по хоккею вынуждена отправиться домой на автобусе после вылета с чемпионата мира по хоккею в Латвии.

Об этом сообщает агентство ТАСС. Изначально команда планировала вылететь в Минск из Риги на самолёте, но помешал введённый в Латвии запрет на авиасообщение с республикой Беларусь.

«Поскольку введён запрет на полёты, сборная поедет на автобусе», – сказал заявил оргкомитета турнира Эдгарс Бунцис. В Ригу перед стартом турнира белорусские хоккеисты прибыли на самолете.

В оргкомитете подчеркнули, что до последнего надеялись на то, что удастся организовать вылет в Минск для сборной Белоруссии. Для этого была необходима официальная просьба от властей Белоруссии, но они не обратились с запросом.

Ограничения авиасообщения были введены 25 мая.