Российская теннисистка, первая ракетка страны Вероника Кудерметова не сумела преодолеть барьер второго круга на Открытом чемпионате Франции по теннису, уступив представительнице Чехии Катержине Синяковой.

Игра состоялась на 14-м корте центра «Ролан Гаррос» в Париже и завершилась со счетом 7:6, 5:7, 7:5 в пользу Синяковой. Теннисистки провели на площадке 2 час 54 минуты.

В первом сете Кудерметова вела со счетом 3:0 и 5:2, но проиграла сопернице на тай-брейке. Затем в аналогичной ситуации второй сет проиграла Синякова. В решающем сете Кудерметова выигрывала со счетом 5:1, однако затем Синякова взяла шесть геймов подряд и выиграла матч.

Ведя в первом сете со счетом 3:0, 4:1 и 5:2, Кудерметова упустила преимущество и проиграла партию на тай-брейке. Затем ситуация повторилась в противоположную сторону — уже Синякова вела 3:0 во второй партии, но проиграла.