Сборная России по хоккею сегодня, 3 июня, сыграет со сборной Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии.

Встреча состоится в Риге на арене Олимпийского спортивного центра. Начало матча назначено на 20:15 по московскому времени.

В плей-офф ЧМ по хоккею сборная России вышла с первого места в группе А, команда Канады стала лишь четвертой в группе В и была на волоске от вылета уже в групповом турнире — участие в плей-офф ей обеспечила сборная Германии, победившая Латвию.

Напомним, последний раз сборная России встречалась со сборной Канады в 2018 году в четвертьфинале ЧМ-2018. Тогда Канада обыграла Россию со счетом 5:4 в овертайме. Решающая шайба была заброшена за 3 секунды до конца овертайма канадцем Райаном О’Райлли.