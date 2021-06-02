Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение датских властей не пускать болельщиков сборной России на игру против Дании на Евро-2020.

Слова Губерниева цитирует портал Sport24.

«УЕФА, ФИФА и международные федерации ничего не могут сделать в данной ситуации, всё решают власти страны, это нормально», — отметил комментатор, подчеркнув, что если власти Дании решили так, то с этим нужно считаться.

«Это их право, сейчас пандемия», — заключил Губерниев.

Напомним, на 21 июня запланирован матч сборных России и Дании на групповом этапе чемпионата Европы по футболу. Игра пройдёт в Копенгагене, однако болельщикам из России не дадут пересечь границу и попасть на матч в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.