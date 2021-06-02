Российская певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о том, имеет ли она отношение к футболу.

В эфире программы «Все на Матч» Бузова заявила: «Я во все роли вживаюсь быстро, всё схватываю быстро, к футболу имею непосредственное отношение. Имела, имею и буду иметь».

Ранее Ольга Бузова приняла участие в съёмках проморолика к старту чемпионата Европы по футболу 2020. Также она несколько лет была замужем за бывшим футболистом московского «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

Евро-2020 пройдёт в нескольких городах Европы с 11 июля по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией, два матча подопечные Станислава Черчесова проведут в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».