Известное британское издание The Mirror опубликовало свой рейтинг всех комплектов форм стран-участниц Евро-2020. Гостевой вариант формы сборной России занял в рейтинге второе место.

«Выездная форма сборной России обладает особыми вайбами пабов, если вы не хотите постоянные вопросы о том, почему вы носите форму сборной России в «Deptford boozer». Тем не менее, она выглядит великолепно. Синяя и красная полосы на груди — значительный плюс по сравнению с аналогичными попытками сделать подобное другими странами», — говорится в описании футболки.

Победу в рейтинге одержали синие домашние футболки сборной Италии. Тройку лидеров замкнул выездной комплект сборной Швеции синего цвета с тонкими желтыми полосами.

Домашняя форма сборной России заняла в рейтинге 18-е место.

«В экипировке сборной России от Adidas есть что-то от ретро, в основном потому, что она была почти такой же на каждом турнире, который можно вспомнить. Но нам и не нужно ничего другое. Узор спереди сочетается с внушительным гербом, что создает достойную футболку, которая, как надеются в России, позводит развить успех чемпионата мира трехлетней давности», — говорится в описании футболки.

Последнее 48-е место в рейтинге заняла выездная форма сборной Бельгии, красная с косыми черными полосами. Mirror уничижительно описала этот дизайн: «Взять то, что ожидаешь — красный цвет, с черными и желтыми элементами — и затем переехать все это трактором».

Форму своей сборной в Mirror также оценили очень низко, поставив выездной комплект на 32-е место, а домашний — на 36-е.

Евро-2020 пройдет в 11 городах Европы с 11 июля по 11 июля. Россия в групповом турнире сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).