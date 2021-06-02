Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал свой дебютный матч в сборной России. Голкипер вышел на замену в товарищеском матче с Польшей 1 июня. Сафонов заменил на 63-й минуте Антона Шунина и оставшиеся полчаса отыграл на ноль.

«Я готовился к игре. Но выход на замену стал неожиданностью. Очень приятно, что доверили сыграть в этом матче, — приводит официальный Instagram сборной России слова Сафонова. — Не сильно волновался. Был уверен, что всё пройдёт хорошо. Гинтарас (Стауче) сказал: «Играй спокойно, как умеешь. Не переживай».

Сафонов вошел в сборную России на Евро-2020. В групповом турнире команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).