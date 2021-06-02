Стали известны подробности контракта Серхио Агуэро с «Барселоной». Как сообщает El Mundo Deportivo, 32-летний аргентинец будет получать в год порядка 6 миллионов евро. При этом по последнему контракту с «Манчестер Сити» его зарплата составляла 23 миллиона в год.

При этом в соглашении прописан ряд бонусов за голы, победы, титулы и проведенные на поле минуты.

У Агуэро были более выгодные предложения, в том числе от «Ювентуса», но он выбрал «Барсу» благодаря дружбе с капитаном команды Лионелем Месси.

Агуэро перешел в «Барселону» на правах свободного агента после истечения соглашения с «Сити». В составе горожан форвард сборной Аргентины выступал с 2011 года, выиграл пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков лиги. В общей сложности Агуэро провел за «Сити» 390 матчей, забил 260 голов и отдал 73 передачи.

В сезоне-2020/21 на счету Агуэро 20 матчей и 6 голов во всех турнирах.