С 11 июня по 11 июля на полях Санкт-Петербурга и еще 10 городов Европы пройдут матчи Евро-2020. Второй раз в истории в финальной стадии турнира примет участие сразу 24 команды. Болельщики смогут увидеть в деле таких звезд, как Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Харри Кейн, Ромелу Лукаку… Но россыпь знаменитостей будет присутствовать не только на полях, но и на тренерских скамейках. Nevasport представляет свою версию символической сборной Евро-2020, где нашлось место чемпиону мира, обладателю «Золотого мяча» и даже россиянину.

Играть наша виртуальная команда будет по схеме 4-3-3. Разберем всех по позициям.

ВРАТАРЬ. Станислав Черчесов (Россия)

У нашего тренера конкурент только один – турок Шенол Гюнеш, который защищал цвета грозного «Трабзонспора» 1970-1980-х, с которым выиграл шесть чемпионатов Турции. Достижения Черчесова же выглядят более солидными. Голкипер выиграл со «Спартаком» по два чемпионата СССР и России, последний розыгрыш Кубка СССР, а позднее успешно выступал за границей, сперва в дрезденском «Динамо», а затем в «Тироле». С россиянином в воротах «Тироль» провел самый успешный отрезок в истории, выиграв три чемпионата Австрии подряд. Закончил играть Черчесов в 39 лет, завоевав последнюю медаль в карьере – бронзу чемпионата России со «Спартаком».

Кроме того, Черчесов – один из немногих футболистов, которым довелось поиграть сразу за три сборные: СССР, СНГ и России. С СНГ он съездил на Евро-1992, с Россией – на ЧМ-1994 и 2002, а также Евро-1996. В 1994 году именно он защищал ворота россиян в легендарном матче с Камеруном, когда были установлены два рекорда чемпионатов мира: россиянин Олег Саленко забил пять голов, а камерунец Роже Милла поразил ворота в возрасте 42 лет.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК. Стив Кларк (Шотландия)

Оборона нашей команды наиболее бедна на громкие имена, но это и понятно — гораздо больше звезд зажигается в линии атаки. Недаром есть поговорка, что после завершения карьеры нападающий получает виллу на Канарах, а защитник — искусственное колено.

Стив Кларк провел более 300 матчей в чемпионате Англии за «Челси», выиграв под руководством легендарных Руда Гуллита и Джанлуки Виалли Кубок Англии, Кубок Лиги и Кубок обладателей Кубков, задолго до миллиардов Абрамовича. В 1994 году Кларк был признан игроком сезона в «Челси». За сборную Шотландии защитник провел шесть матчей.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК. Гарет Саутгейт (Англия)

Саутгейт возглавил сборную Англии во многом случайно. Специалист работал в молодежке, но внезапно главный тренер национальной команды Сэм Эллардайс оказался в центре коррупционного скандала, и Саутгейт пошел на повышение.

В чемпионате Англии Саутгейту не довелось поиграть за топовые клубы: карьеру он провел в «Кристал Пэлас», «Астон Вилле» и «Миддлсбро». Но даже с такими скромными командами он завоевал два Кубка лиги, а это на два трофея больше, чем у нынешнего капитана сборной Англии Харри Кейна. В 2006 году банда «Милдлсбро» добралась до финала Кубка УЕФА, где проиграла «Севилье» (0:4). Саутгейт провел на поле все 90 минут, после чего завершил карьеру.

Карьера в сборной у защитника вышла более значимой: с 1995 по 2004 год Саутгейт провел 57 матчей, завоевал бронзу домашнего Евро-1996 и принял участие в ЧМ-1998 и 2002, а также чемпионате Европы-2000.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНИК. Франко Фода (Германия, сборная Австрии)

Первый «легионер» в нашей сборной. Фода — один из немногих тренеров-иностранцев на нынешнем Евро, правда, языкового барьера у немца в сборной Австрии точно не будет.

Фода выступал на уже несуществующей позиции либеро за уже несуществующую сборную ФРГ. Правда, в национальной команде ему довелось провести только два матча, зато в бундеслиге Фода попылил довольно долго, завоевав два Кубка страны. В 1990 году он это сделал с «Кайзерслаутерном», а в 1993-м — с «Байером», что само по себе выдающееся достижение, учитывая прозвище клуба «Неверкузен». Его «Байеру» дали за неумение выигрывать трофеи.

С 1997 года карьера Фоды связана с Австрией. В «Штурме» он выиграл два чемпионата, Кубок и Суперкубок, после чего завершил карьеру игрока и начал карьеру тренера. На разных должностях в Граце он проработал с 2001 по 2017 год на годичный перерыв в «Кайзерслаутерне».

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК. Франк де Бур (Нидерланды)

А вот и главная знаменитость в обороне сборной тренеров! Большую часть карьеры Де Бур провел на позиции центрального защитника, но мог сыграть и слева, так что для нужд команды закроет проблемную бровку.

В защите мог оказаться еще более звездный игрок, но Роналд Куман оставил сборную Нидерландов летом 2020 года ради работы мечты в своем бывшем клубе «Барселоне».

За «Барсу» довелось поиграть и де Буру. В конце девяностых голландец Луи ван Гал высадил в Каталонии целый десант «оранжевых» соотечественников и выиграл Ла лигу в 1999 году. В родном «Аяксе» успехи Франка и его брата-близнеца Роналда были более впечатляющими: пять побед в чемпионате, два Кубка, три Суперкубка, Кубок и Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок, а венец успеха — победа в Лиге чемпионов в 1995 году.

В сборной Нидерландов Де Бур тоже был не проездом: 112 матчей и 13 голов! По количеству игр ему принадлежал рекорд страны, пока его не побили сперва Эдвин ван дер Сар, а затем Весли Снейдер. Де Бур успел принять участие в ЧМ-1994 и 1998, а также Евро-1992, 2000 и 2004, последний из которых футболист закончил на костылях. При этом все три чемпионата Европы с де Буром заканчивались для голландцев на стадии полуфинала (как и ЧМ-1998). Не победа, конечно, но все же три бронзы!

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. Роберто Мартинес (Испания, сборная Бельгии)

Игровые достижения опорника Роберто Мартинеса довольно скромные. В 1994 году он выиграл с «Сарагосой» Кубок Испании, но его вклад в командный успех был минимален: футболист еще начинал делать шаги в большом футболе и почти не выходил на поле в том сезоне.

Более удачной вышла карьера Мартинеса в Англии. Он провел более 300 игр за «Уиган» и «Суонси», в последнем дослужился до капитана, а позднее начал и тренерскую карьеру.

Впрочем, за опорную зону нашей сборной можно не волноваться, ведь помогать Мартинесу будет не кто иной, как…

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. Дидье Дешам (Франция)

Одна из двух главных звезд нашей виртуальной сборной. Дешам стал французской легендой за 20 лет до того, как выиграл со сборной чемпионат мира-2018. Хавбек с капитанской повязкой привел «трехцветных» к победе на домашнем ЧМ-1998 и влюбил в футбол новое поколение, уже не заставшее чудеса Мишеля Платини.

Два года спустя Дешам, снова в статусе капитана, выиграл Евро-2000. Франция стала первой в истории командой, сумевшей победить подряд на чемпионате мира и Европы.

На клубном уровне Дешаму тоже есть чем похвастаться: две победы в Лиге чемпионов (с «Марселем» и «Ювентусом»), пять чемпионских титулов во Франции и Италии и ряд других трофеев. Неудачным для Дешама сложился только последний сезон в карьере — 2000/01. Француз не смог закрепиться в составе «Валенсии» и почти сразу начал тренерскую деятельность, не менее успешную, чем игровую

Помимо победных ЧМ-1998 и Евро-2000, Дешам успел сыграть на чемпионате Европы-1992 под руководством Платини, а также взять бронзу континентального первенства четыре года спустя.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК. Паулу Соуза (Португалия, сборная Польши)

Компанию Дешаму в полузащите составит его бывший партнер по «Ювентусу» Паулу Соуза. Португальский хавбек за свою карьеру немало поколесил по Европе. В его карьере были «Бенфика», «Спортинг», «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Интер», «Парма», «Панатинаикос» и «Эспаньол». В общей сложности центральный хавбек смог завоевать восемь трофеев, включая Лигу чемпионов-1997 с «Боруссией». А в 1995 году он взял с «Юве» скудетто и был признан футболистом года по версии издания Guerin Sportivo.

Паулу Соуза был в составе «золотого поколения» сборной Португалии, выигравшего молодежные ЧМ в 1989 и 1991 году. За первую команду его успехи были скромнее: участие в Евро-1996 и ЧМ-2002 и бронза Евро-2000. Хавбек провел за национальную команду 52 матча, закончил карьеру в 2002 году и совсем немного не дождался дебюта юноши Криштиану Роналду.

ПРАВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ. Луис Энрике (Испания)

Луис Энрике входит в число уникальных футболистов, которые умудрились поиграть и за «Реал», и за «Барселону». При этом переехав из Мадрида в Барселону в 1996 году, «чужак» смог стать своим и даже получил капитанскую повязку. Четыре года спустя фанаты «Барсы» не простят переезд в обратном направлении другого правого вингера Луиша Фигу.

За два испанских гранда Луис Энрике провел суммарно более 500 игр, выиграл три чемпионата, три Кубка и два Суперкубка Испании, добавив уже с «Барсой» Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА.

А вот в сборной Испании карьеру Энрике успешной не назвать. С 1991 по 2002 год он провел за национальную команду 62 матча, забил 12 голов, но ни на одном из крупных турниров мощная пиренейская сборная не могла взять даже медалей, не говоря уже о титулах. Луису Энрике довелось съездить на ЧМ-1994, 1998 и 2002, а также на Евро-1996. А единственный значимый международный успех в его карьере — олимпийское золото на домашних Играх в Барселоне.

ЛЕВЫЙ НАПАДАЮЩИЙ. Роберто Манчини (Италия)

Левый фланг нашей сборной оказался самым проблемным – на него не нашлось ни одного достойного кандидата, придется «латать дыры». Но зато какими именами! Слева в защите действует Франк де Бур, а компанию ему в атаке составляет сам Роберто Манчини. Экс-тренер «Зенита» на протяжении своей футбольной карьеры чаще действовал оттянутым форвардом, но ради дела может оттянуться и на фланг.

Сейчас сложно представить, но на рубеже восьмидесятых и девяностых одним из итальянских грандов была «Сампдория». Генуэзская команда выиграла чемпионат, четыре Кубка, Суперкубок Италии, Кубок кубков, а в 1992 году сыграла в финале последнего розыгрыша Кубка европейских чемпионов (предтечи Лиги чемпионов). Главный клубный трофей «Сампдории» помешала взять «Барселона».

Манчини был безоговорочным лидером той команды и провел за нее большую часть карьеры. В 1997 году он перешел в «Лацио», где поиграл еще три года, добавив в копилку еще шесть трофеев (чемпионат, два Кубка, Суперкубок Италии, последний в истории Кубок кубков и Суперкубок УЕФА).

В 1988, 1991 и 1997 году Манчини признавался лучшим игроком года в Италии. За сборную он провел не так много матчей — 36, но зато завоевал две бронзы — Евро-1988 и ЧМ-1990.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАПАДАЮЩИЙ. Андрей Шевченко (Украина)

А на закуску – еще одна суперзвезда в плеяде главных тренеров на Евро-2024. Единственный в нашем составе обладатель «Золотого мяча» — его уроженец деревни Дворковщина взял в 2004 году. Шева брал титулы со всеми тремя клубами, за которые ему довелось играть: с киевским «Динамо» (пять чемпионатов, три Кубка и Суперкубок Украины), «Миланом» (чемионат, Кубок, Суперкубок Италии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА) и даже с «Челси» (Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги). Хотя переезд в Лондон в результате оказался ошибкой футболиста.

Шевченко довелось сыграть и на ЧМ-2006, где Украина добралась до четвертьфинала, и домашнем Евро-2012. Всего за сборную он провел 111 матчей (второй результат после Анатолия Тимощука) и забил 48 голов (рекорд). Перечислять индивидуальные награды украинского феномена и вовсе бессмысленно.

Запасные: вратарь Шенол Гюнеш; защитники Роберт Пэйдж, Каспер Хьюлманд, Маркку Канрва, Штефан Таркович, Марко Росси, Фернанду Сантуш, Ярослав Шилгавы; полузащитники Владимир Петкович, Игор Ангеловски, Златко Далич; нападающие Йоахим Лев, Янне Андерссон

В футболе ходит поверье, что великий футболист не может стать великим тренером. Но статистика показывает, что связи между игровыми и тренерскими успехами практически нет. И наша виртуальная тренерская сборная – тому доказательство.