Сборная России по волейболу уступила Японии в трех сетах в групповом предварительном раунде женской Лиги наций — 0:3.

Первый сет россиянки проиграли со счетом 20:25, в двух других уступили одинаково — 21:25.

На счету России три победы и три поражения в шести играх турнира. Подопечные Серджо Бузато начали розыгрыш Лиги наций с двух побед — 3:0 над Германией и 3:2 над Бельгией. Затем последовало поражение от Нидерландов со счетом 1:3, после чего сухая победа над Италей (3:0) и сухие поражения от Бразилии (0:3) и Японии (0:3).

После шести игр Россия идет в таблице на восьмом месте. Японки выиграли пять матчей из шести и уступают только команде США, которая не проиграла ни разу и в шести играх уступила только в одном сете.