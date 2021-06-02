1 июня тренерский штаб сборной России по футболу опубликовал итоговый состав команды, который поедет на чемпионат Европы-2020. Благодаря решению УЕФА заявка на нынешний турнир была расширена до 26 человек (чтобы уменьшить потери в случае вспышки коронавируса). Но даже при 26 футболистах в заявке болельщики были недовольны невызовом некоторых игроков. Nevasport предлагает свою версию состава сборной России из 26 футболистов, которые не были вызваны Станиславом Черчесовым на Евро-2020.

ВРАТАРИ

Игорь Акинфеев (ЦСКА), Маринато Гильерме («Локомотив»), Андрей Лунёв («Зенит»)

Пожалуй, самый сложный выбор у тренеров был по вратарской позиции. Сейчас в России выросло поколение голкиперов: практически все стражи ворот в завершившемся сезоне РПЛ-2020/21 были россиянами. Черчесов решил сделать ставку на Антона Шунина, а на смену ему взял Юрия Дюпина и Матвея Сафонова.

Но вопрос с вратарями даже не поднимался бы, если бы после ЧМ-2018 со сборной не завязал Игорь Акинфеев. Капитан ЦСКА остается лучшим голкипером России даже в неудачном для армейцев сезоне. Но в сборную он уже ехать не хочет, решение принято окончательное. Однако у нас команда виртуальная, так что в ней место Игоря не подвергается сомнению.

Номер два – разумеется, Гильерме. Русский бразилец последние два года бодался с Шуниным за позицию первого номера в сборной и этой весной все-таки проиграл. Вероятно, Черчесов решил не вносить сумятицу в состав и вызвал лишь Шунина: голкиперу «Динамо» решили дать понять: он – стопроцентный первый номер. Так что Гильерме сгодится для альтернативной сборной.

Как и отцепленный в последний момент зенитовец Андрей Лунёв. В конце концов, именно с ним в воротах сине-бело-голубые стали чемпионами.

При этом даже второй вратарский состав может подвергаться критике и сомнениям. В конце концов, за бортом остались и имеющий опыт игры в национальной команде Сослан Джанаев, и первый номер «Спартака» Александр Максименко, и отлично проведший сезон в «Химках» Илья Лантратов. Да и Михаила Кержакова с Сергеем Песьяковым не надо сбрасывать со счетов.

ЗАЩИТНИКИ

Игорь Смольников («Краснодар»), Дмитрий Чистяков, Алексей Сутормин (оба — «Зенит»), Роман Евгеньев, Дмитрий Скопинцев (оба – «Динамо»), Павел Маслов, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Илья Самошников («Рубин»)

Евгеньев и Самошников были в расширенном списке сборной, их отцепили в последний момент. Смольников и Чистяков входили в резервный состав. При этом у Смольникова все еще есть шансы попасть в заявку – если Марио Фернандес не успеет восстановиться после травмы. Решение по отзыву Евгеньева выглядело весьма странным – сборная осталась только с тремя чистыми центральными защитниками. А если, не дай Бог, сломается Андрей Семенов или Георгий Джикия? Правда, есть еще универсал Федор Кудряшов. Из-за его уверенной игры на левом фланге обороны не нашлось места Илье Самошникову, а Дмитрий Скопинцев еще недостаточно впечатлил тренерский штаб сборной, чтобы получить вызов.

Спартаковцы Маслов и Кутепов играли в этом сезоне нерегулярно, но всё же провели немало игр. За Маслова говорит и его умение сыграть и справа, и в центре, странно, что Черчесов не попробовал футболиста в деле. Кутепов еще на ЧМ-2018 был основным защитником сборной в паре с Игнашевичем, но после турнира резко сдал и потерял место в основе «Спартака». Однако этой весной вернулся на поле и действовал как в лучшие годы.

Чистякову сложно было выбить из состава «Зенита» Деяна Ловрена и Ярослава Ракицкого, но когда основные защитники получали травму, выходил на подстраховку.

Ну и форвард Сутормин открыл в себе талант игры на правом фланге обороны, а универсалы для сборной – это всегда плюс.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Юрий Газинский («Краснодар»), Арсен Захарян («Динамо»), Артур Юсупов («Сочи»), Антон Миранчук («Локомотив»), Алан Дзагоев, Иван Обляков, Ильзат Ахметов (все — ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Павел Мамаев («Ростов»)

18-летний Захарян, возможно, попал бы в заявку сборной на Евро как инвестиция в будущее, но увы, у юного динамовца была выявлена бактериальная ангина и он был первым отцеплен от расширенной заявки. Участник ЧМ-2018 Газинский был в резервном списке Черчесова.

Антон Миранчук регулярно вызывался в сборную, но после отъезда брата в «Аталанту» постепенно растерял уверенность и уступил место в основе «Локомотива» Жемалетдинову. В результате Рифат едет на Евро, а почти не игравший весной Антон – нет. Но вряд ли он за полгода успел растерять всё мастерство и в нашей виртуальной сборной точно бы пригодился.

Как пригодился бы и один из ветеранов национальной команды Алан Дзагоев. Хавбек ЦСКА дебютировал в сборной – страшно представить – еще при Гусе Хиддинке. На Евро-2012 стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком национальной команды, но увы, его карьеру сильно поломали травмы. Несколько лет назад в прессе ходили слухи об интересе к Дзагоеву со стороны «Челси» и «Реала», сейчас о мечтах попасть в топ-клуб Алану можно уже забыть. Тем не менее, этой весной он в очередной раз восстановился после повреждения и смог бы пригодиться даже в первой команде.

Не испортили бы обедни и Обляков с Ахметовым, хоть в последнее время оба хавбека армейцев сильно сдали. Ахметов уже получал весной шанс проявить себя в сборной, но не воспользовался им. У Облякова, хочется верить, всё впереди.

Ерохин в этом сезоне нечасто получал место в основе «Зенита», но выходя на поле, выжимал из своих возможностей максимум. Удивительно, но именно 31-летний резервист с 7 голами стал третьим бомбардиром чемпионов России в этом сезоне (после, разумеется, Дзюбы и Азмуна).

Прекрасный сезон провел и коллега Ерохина по амплуа, экс-зенитовец Артур Юсупов. Хавбек провел в составе «Сочи» 27 матчей, забил 9 голов и отдал 4 передачи и помог южанам попасть в еврокубки.

В нашей сборной получилась очень насыщенная средняя линия, но мы добавим к списку еще одного центрального хавбека Павла Мамаева. Полузащитник «Ростова» уже не тот, что был до известного происшествия, а в этом сезоне еще и много пропустил из-за травмы. Но за Мамаева говорит опыт и универсализм: хавбек может сыграть и в центре, и на флангах, где в нашей сборной собрана в основном молодежь.

НАПАДАЮЩИЕ

Фёдор Смолов («Локомотив»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Иван Сергеев («Крылья Советов»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо»), Резиуан Мирзов («Химки»).

Фланговые форварды Лесовой и Мирзов входили в резервный состав первой сборной, так что во второй обедни точно не испортят. На правом фланге пригодится форвард «Краснодара» Сулейманов. Воспитанник кубанской академии ворвался в основу родной команды, и казалось, что место в сборной для него – лишь вопрос времени. Однако затем показатели Шапи снизились плюс регулярно возникали слухи о его непростом характере. Но виртуальный шанс ему всё же дать стоит, авансом на будущее.

Выбор центральных форвардов на Евро-2020 стал одним из главных пунктов претензий болельщиков к Черчесову. Если по капитану Артему Дзюбе и по лидеру атак «Спартака» Александру Соболеву вопросов не было, то новичок ЦСКА Антон Заболотный регулярно подвергался критике и раньше.

Вместо него, по версии большинства болельщиков, стоило взять Фёдора Смолова. Вернувшись после травмы, форвард начал разрывать соперников «Локо»: 8 голов в 12 матчах в 2021 году! Правда, у Заболотного за тот же отчетный период всего на два мяча меньше (6 голов в 12 играх).

К Фёдору Чалову Черчесов не питал особой любви даже когда тот становился лучшим бомбардиром чемпионата. А сейчас и подавно не питает. Остаётся надеяться, что армеец еще вернет голевое чутьё. Но на место во второй сборной он всё же наиграл.

Nevasport уже писал, почему форвард из ФНЛ Иван Сергеев должен попасть в сборную, повторяться нет смысла. В конце концов, сезон-2020/21 нападающий «Крыльев» провел на уровне футболиста Премьер-лиги. В раздутой до 26 игроков заявке место представителю второго по силе дивизиона уж можно было найти.

Неплохая получилась команда, да? Хочется верить, что сборная Черчесова окажется еще лучше и порадует нас яркими матчами на полях Петербурга, Копенгагена, а там, глядишь, и до Лондона доберется!