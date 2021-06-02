Известный тренер по танцам на льду Александр Жулин поставил короткую программу нового сезона действующим чемпионам России в парном катании Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. С этого сезона Тарасова и Морозов вместе со своим тренером Максимом Траньковым перешли тренироваться в группу Этери Тутберидзе, которая специализируется на одиночниках.

«Короткую уже поставил ребятам, все готово. Музыка красивая, все увидите», — цитирует Tele-sport.ru Жулина.

На ЧМ-2021 Тарасова и Морозов заняли четвертое место. Также на их счету серебро Олимпиады в командном соревновании, два серебра и бронза чемпионатов мира, два золота, два серебра и две бронзы чемпионатов Европы.