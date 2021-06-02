«Спартак» на официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Гусом Тилом. Новое соглашение с голландцем рассчитано на 3 сезона, до 31 мая 2024 года. При этом ближайший сезон 23-летний хавбек проведет на правах аренды в «Фейеноорде».

При этом если до 1 января Тил проведет меньше половины официальных матчей за «Фейеноорд» (без учета травм и дисквалификаций), то красно-белые смогут досрочно вернуть его из аренды.

В прошлом сезоне Тил был арендован «Фрайбургом», за который провел 7 матчей и не отметился результативными действиями. Также на его счету три игры за «Спартак» в начале сезона. Портал transfermarkt.de оценивает Тила в 6 миллионов евро. В «Спартак» он перешел в 2019 году.

«Спартак» в сезоне-2020/21 занял второе место вслед за «Зенитом» и пробился в Лигу чемпионов.