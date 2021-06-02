Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Во втором круге 31-я «сеяная» теннисистка в двух сетах обыграла Айлу Томлянович из Австралии — 6:2, 6:3. Матч продолжался 1 час 30 минут. Павлюченковой удалось трижды подать навылет, Томлянович — два раза. Россиянка допустила четыре двойных ошибки, ее соперница — шесть. При этом Павлюченковой удалось взять пять подач Томлянович, а свою подачу российская теннисистка проиграла только один раз.

В третьем круге соперницей Павлюченкова станет белоруска: в игре второго круга встретятся две соотечественницы Александра Саснович и третья ракетка турнира Арина Соболенко.

Борьбу на «Ролан Гаррос» продолжают еще четыре россиянки. Во втором круге Екатерина Александрова сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, а Варвара Грачева — с итальянкой Камилой Джорджи. В третий круг, помимо Павлюченковой, прошли Дарья Касаткина и Елена Веснина.

Соперницей Касаткиной станет Сорана Кырстя, а Веснина узнает соперника по третьему кругу по итогам матча Елены Рыбакиной с Нао Хибино.