Россиянин Карен Хачанов не смог преодолеть барьер второго круга «Ролан Гаррос». 23-й номер «посева» уступил японцу Кеи Нисикори в пяти сетах: 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6.

Матч длился 3 часа 58 минут. Оба соперника допустили по три двойных ошибки, при этом Хачанову удалось сделать пять подач навылет. Нисикори смог сделать пять брейков, Хачанов только четыре.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Нисикори сыграет со шведом Хенри Лаасконеном, который также смог выиграть у «сеяного» теннисиста. Лаасконен одержал победу над 11-й ракеткой турнира Роберто Баутистой-Агутом: 6:3, 2:6, 6:3, 6:2.

Ранее 2 июня борьбу на стадии второго круга завершил другой россиянин — Роман Сафиуллин. Победитель квалификации в трех сетах уступил шестому «сеяному» Александру Звереву из Германии — 6:7 (4:7), 3:6, 6:7 (1:7).

Андрей Рублев вылетел уже в первом круге, проиграв Яну-Леннарду Штруффу из Германии — 3:6, 6:7 (6:8), 6:4, 6:3, 4:6.

Аслан Карацев во втором круге встретится с еще одним немцем Филиппом Кольшрайбером, а Даниил Медведев, впервые в карьере прошедший барьер первого круга «Ролан Гаррос», встретится с американцем Томми Полом.