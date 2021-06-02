Президент России Владимир Путин скептически оценил свое умение играть в хоккей. Глава государства обсудил это на встрече с руководством партии «Единая Россия», волонтерами, общественниками и победителями предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму.

«Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя понемножку начинает получаться. Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо, я на коньках-то раньше никогда не стоял, но это тем не менее доставляет удовольствие», — приводит «Чемпионат» слова Путина.

Путин регулярно участвует в гала-матчах любительской Ночной Хоккейной лиги. 10 мая 2021 года его команда «Легенды хоккея» обыграла сборную лиги 13:9, сам Путин забросил 8 шайб.