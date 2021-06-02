Нападающий «Торонто» Джо Торнтон пока не принял решение, будет ли он продолжать карьеру. 41-летний форвард летом станет неограниченно свободным агентом.

«Сезон прервался неожиданно. Не было времени все обдумать. Сейчас я хочу провести время с семьей. Но я чувствую себя хорошо. Думаю, у меня еще остались силы. Это хороший знак», — цитирует sportsnet.ca Торнтона.

В регулярном чемпионате НХЛ-2020/21 Торнтон провел 44 матча, набрав 20 (5+15) очков. В плей-офф он отметился одной шайбой в семи играх, «Мэйпл Ливз» в первом раунде уступили «Монреалю» (3-4).

Торнтон — самый результативный хоккеист из действующих игроков НХЛ. В общем списке он занимает 14-е место с 1529 (425+1104) очками в 1680 матчах.