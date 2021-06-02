Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард входит в число кандидатов на пост наставника «Эвертона», утверждает The Athletic. Должность осталась вакантной сегодня, после того, как предыдущий рулевой ливерпульцев Карло Анчелотти возглавил «Реал». Под его руководством «Эвертон» занял десятое место в АПЛ в сезоне-2020/21

Помимо Джеррарда, в список претендентов на пост входят Рафаэль Бенитес, Паулу Фонсека, Эрик тен Хаг, Роберто Мартинес и Нуну Эшпириту Санту.

Джеррард в бытность футболистом практически всю карьеру провел в составе принципиального соперника «Эвертона» — «Ливерпуля». С 2003 года он был капитаном «красных». В минувшем сезоне Джеррард привел «Рейнджерс» к победе в чемпионате Шотландии, первой с 2011 года и первой после банкротства клуба в 2012 году.

Бенитес также известен по работе с «Ливерпулем»: он руководил клубом с 2004 по 2010 год и в 2005 году выиграл Лигу чемпионов.

Паулу Фонсека с 2016 по 2019 год руководил «Шахтером», после чего возглавлял «Рому». Тен Хаг на данный момент возглавляет «Аякс», Мартинес — сборную Бельгии, а Нуну Эшпириту Санту, в бытность вратарем игравший за «Динамо», в конце сезона-2020/21 покинул «Вулверхэмптон».