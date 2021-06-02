«Зенит» предложил новый контракт вратарю команды Андрею Лунёву, сообщает «РБ-Спорт». Нынешнее соглашение 29-летнего голкипера истекает в июне этого года. Его зарплата сообщает порядка миллиона евро в год.

Новый контракт предполагается заключить на три года.

Лунёв в сезоне-2020/21 провел 12 матчей за «Зенит» в чемпионате России и помог сине-бело-голубым в третий раз подряд завоевать чемпионский титул. Он был включен в расширенную заявку национальной команды на Евро-2020, но не попал в окончательный состав. Тренерский штаб предпочел Антона Шунина («Динамо»), Юрия Дюпина («Рубин») и Матвея Сафонова («Краснодар»).

18 игр за «Зенит» в чемпионате страны провел другой голкипер Михаил Кержаков. Соглашение 34-летнего вратаря также истекает летом, «Зенит» рассчитывает сохранить и его.