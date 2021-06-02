Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к нападающему сборной Швеции проявляет «Вольфсбург».

Отмечается, что форвард не против переезда в немецкую Бундеслигу, но не планирует заниматься клубными делами до завершения чемпионата Европы по футболу. «Спартак» также не собирается вести переговоры до окончания турнира.

«Вольфсбург» готов заплатить за сына легендарного футболиста Хенрика Ларссона 10 миллионов евро.

В настоящее время форвард проходит подготовку к Евро-2020. На чемпионате Европы Швеция сыграет в группе с Испанией, Польшей и Словакией.

В сезоне-2020/21 Ларссон провел 29 матчей в чемпионате России и забил 15 голов. В гонке бомбардиров он занял третье место, уступив только двум игрока «Зенита» — Артему Дзюбе (20 голов) и Сердару Азмуну (19).