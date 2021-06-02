Стали известны арбитры товарищеского матча между сборными России и Болгарии. Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, встречу будет судить бригада из Белоруссии во главе с Алексеем Кульбаковым.

Ассистировать Кульбакову будут Дмитрий Жук и Олег Маслянко, резервный арбитр — Дмитрий Дмитриев.

Матч Россия — Болгария пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

Игра с Болгарией станет последней для сборной России перед стартом чемпионата Европы-2020.

На Евро россияне сыграют в одной группе с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген). Сегодня стала известная финальная заявка национальной команды на турнир.